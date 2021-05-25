ВТБ выдал 10 млн карт «Мир»

В том числе 3,3 млн Социальных карт москвича, сообщают в пресс-службе банка.

В 2016 году банк одним из первых приступил к выпуску карт «Мир». За это время функциональность национальных платежных карт расширилась, а спрос кратно увеличился: только в прошлом году было выдано 1,4 млн таких карт, а за 4 месяца 2021 года – более 500 тыс.

Кроме того, за 2020 год клиенты ВТБ получили в банке порядка 1 млн кобейджинговых карт «Мир» - Maestro, предусматривающих возможность бесконтактной оплаты с помощью двух платежных приложений как внутри страны, так и за границей. За январь-апрель этого года держателями таких карт стали еще почти 250 тысяч клиентов.

На базе платежной системы «Мир» выпускается Социальная карта москвича – жители столицы оформили и получили в ВТБ уже 3,3 млн этих карт, – а также Единая карта петербуржца и карты ряда других регионов России.

«ВТБ в прошлом году фиксировал заметный рост спроса россиян на карты «Мир». В 2021 году тренд продолжился – за 4 месяца этого года банк выдал клиентам в 2 раза больше карт «Мир», чем за этот же период годом ранее. Этому способствует в том числе рост интереса населения к государственной программе кешбэка за внутренний туризм, а также развитие самого продукта. Так, в прошлом году мы стали начислять до 4% на остаток по текущему счету для клиентов ВТБ, получающих пенсию на счет карты, а с марта текущего года запустили цифровые карты «Мир», – отмечает Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

«В России выдано уже более 97,9 млн карт «Мир», и мы видим ежемесячный рост интереса к национальным платежным картам. Это обусловлено тем, что карта «Мир» является универсальным платежным инструментом, который позволяет легко, удобно и безопасно оплачивать товары и услуги как в офлайн, так и в онлайн-пространстве, а также на постоянной основе получать множество выгодных предложений – от скидок в общественном транспорте до возврата части стоимости путешествия по России. ВТБ является многолетним партнером платежной системы «Мир», совместно с которым мы каждый год реализуем различные проекты и акции, неизменно пользующиеся популярностью у держателей национальных платежных карт», - говорит Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».

Напомним, 16 марта ВТБ запустил сервис заказа цифровых и пластиковых карт национальной платежной системы «Мир» в ВТБ Онлайн. Открыть счет и выпустить карту дистанционно могут все пользователи ВТБ Онлайн. Клиентам достаточно пройти в раздел «Услуги» – «Счета и карты», выбрать цифровую или пластиковую карту и далее следовать инструкциям. Сразу после выпуска цифровой карты «Мир» ее реквизиты можно предоставить для зачисления выплат из бюджета, а также подключить карту к приложениям Mir Pay (для владельцев устройств на базе Android) или Samsung Pay для повседневных расчетов с помощью смартфона. Также пользователям цифровой карты «Мир» доступны все преимущества флагманского продукта банка – Мультикарты.