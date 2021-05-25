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В Ангарске открылся виртуальный концертный зал

Учреждение победило в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации и получило миллион рублей, сообщили в областной администрации. 

На эти средства были приобретены большой экран, профессиональная акустическая система, мощный компьютер. Всё это позволяет в высоком качестве транслировать концерты классической и джазовой музыки, оперу, балет, театральные постановки как в прямом эфире, так и в записи. 

Первые посетители виртуального концертного зала посмотрели «Симфонические хиты мировой оперы» и фрагменты записи концерта Московского симфонического оркестра.  Также во время открытия виртуального концертного зала состоялся очный концерт коллектива юных гитаристов – воспитанников Детской школы искусств №3 Ангарска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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