В Ангарске открылся виртуальный концертный зал

Учреждение победило в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации и получило миллион рублей, сообщили в областной администрации.

На эти средства были приобретены большой экран, профессиональная акустическая система, мощный компьютер. Всё это позволяет в высоком качестве транслировать концерты классической и джазовой музыки, оперу, балет, театральные постановки как в прямом эфире, так и в записи.

Первые посетители виртуального концертного зала посмотрели «Симфонические хиты мировой оперы» и фрагменты записи концерта Московского симфонического оркестра. Также во время открытия виртуального концертного зала состоялся очный концерт коллектива юных гитаристов – воспитанников Детской школы искусств №3 Ангарска.