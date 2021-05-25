Иркутская область представит крупные инвестиционные проекты на ПМЭФ-2021

На Петербургском международном экономическом форуме Иркутская область представит инвестиционные проекты на стенде «Большая Сибирь». Он объединит десять регионов Сибирского федерального округа и уникальные проекты развития, которые дают мощный импульс роста не только региональным экономикам, но и экономике страны в целом.

Иркутская область представит инвестиционные проекты по строительству газопровода Ковыкта-Саянск-Иркутск и строительству газоперерабатывающего завода в Усть-Куте, разработке и освоению золоторудного месторождения Сухой Лог, развитию города Байкальска и прилегающих территорий, а также туристско-рекреационного кластера «Колыбель мира» и особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». Планируется презентация проектов комплексного развития Кругобайкальской железной дороги, благоустройства исторической центральной части города Иркутска. Кроме того, будут представлены перспективные направления развития в сферах эффективного лесопользования, инновационной экономики.

XXIV Петербургский международный экономический форум пройдет 2-5 июня 2021 года в северной столице страны. Его главная тема – «Снова вместе. Экономика новой реальности». Представители делегации Иркутской области примут участие в сессии «Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию», экспертной панели по развитию аэропортовой сети Сибири с участием Министерства транспорта РФ и Росавиации, а также других мероприятиях.