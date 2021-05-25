Фонд ВТБ Капитал Инвестиции провел крупную сделку на рынке коммерческой недвижимости Москвы

ВТБ Капитал Инвестиции в интересах инвесторов ЗПИФН «ВТБ Капитал — Рентный доход» приобрели 5,5 этажей в бизнес-центре SkyLight. Это один из лучших по версии международной премии «Рекорды рынка недвижимости» офисных центров в Москве, расположенный в востребованном арендаторами деловом районе Ленинградский. Помещения арендуют крупные российские и международные компании, более 80% — Mail.ru Group. Сделка позволит диверсифицировать активы фонда по перспективным сегментам недвижимости и тем самым повысит его привлекательность для инвесторов. Ожидаемая целевая доходность по фонду — 10% годовых.
«Мы продолжаем активное развитие широкого спектра продуктов для наших клиентов и видим их интерес иметь аллокацию на недвижимость в своих инвестиционных портфелях. Предоставить им удобную возможность инвестировать в коммерческую недвижимость — для нас важная задача и мы активно развиваем фонд „ВТБ Капитал — Рентный доход“. Важным шагом здесь стал вывод продукта в феврале этого года на Московскую биржу и обеспечение ликвидности вторичного обращения. По сути через развитие продукта нам удалось в традиционно низколиквидном сегменте недвижимости сделать высоколиквидный инвестиционный продукт. Инвестиции в недвижимость еще никогда не были так доступны нашим клиентам — теперь получить участие в одних из лучших объектах коммерческой недвижимости можно всего за несколько кликов в приложениях ВТБ — Мои Инвестиции и ВТБ Онлайн», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.
Предметом проведенной сделки стали 6 195 кв. м офисных помещений в Башне Б комплекса и 68 машиномест в подземном паркинге. Офисные помещения и машиноместа полностью сданы в аренду крупным российским и международным компаниям, более 80% офисных помещений арендует одна из крупнейших технологических компаний России Mail.ru Group и входящий в группу онлайн-сервис заказа такси Ситимобил. SkyLight — это офисный центр класса А, расположенный в востребованном арендаторами деловом районе Ленинградский, м. Аэропорт, Москва.
«Мы высоко оцениваем новое приобретение: высокое качество здания, расположение в одном из самых активных деловых районов Москвы и заключенные долгосрочные договоры аренды с надежными арендаторами позволяют быть уверенными в устойчивости денежных потоков и сохранении инвестиционного потенциала помещений не менее чем на срок жизни фонда. Покупка стала логичным продолжением развития и балансирования фонда. Вместе с ранее приобретенными складскими зданиями инвесторы получают теперь не только участие в высококлассных объектах, но и уникальную диверсификацию по перспективным сегментам недвижимости», — подчеркнул Алексей Стрелецкий, инвестиционный директор ВТБ Капитал Инвестиции.
Справка
О фонде
ЗПИФН «ВТБ Капитал — Рентный доход» (RU000A102N77, Мосбиржа) был сформирован в начале 2020 года. В настоящий момент в фонде более 900 инвесторов, сумма чистых активов фонда составляет 4,88 млрд рублей. Портфель активов состоит из трех складских центров общей площадью более 44 000 кв. м, расположенных в Подмосковье и Новосибирске, а также более 7000 кв. м в БЦ Skylight, расположенном вблизи м. Аэропорт, Москва. Ожидаемая целевая доходность по фонду — 10% годовых.
В апреле 2021 года инвесторам фонда была осуществлена выплата дохода за I кв 2021 года в размере 7035,89 руб / пай. Доходность выплаты по отношению к стоимости пая на конец квартала составила 2,3% или более 9% годовых.
С 10 февраля 2021 года паи фонда получили обращение на Московской биржи. Торговый оборот по продукту с момента обращения превысил 450 млн рублей.
Фонд находится под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв.