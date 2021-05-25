Эксперт СП ВТБ и «Ростелекома» в ходе РИФ рассказал о ключевых особенностях геоплатформы компании

Директор по анализу данных и моделированию компании СП ВТБ и Ростелекома «Платформа больших данных» Сергей Голицын выступил на Российском интернет-форуме. В ходе выступления эксперт рассказал о преимуществах разработанной компанией геоплатформы и ее ключевых особенностях.

Первая в России универсальная геоплатформа СП ВТБ и Ростелекома была запущена в августе прошлого года, она работает на основе анализа обезличенных данных с применением методов автоматического машинного обучения. Технологии геоплатформы позволяют позволяет прогнозировать спрос, потоки клиентов и другие факторы в конкретных локациях для принятия решений о расположении торговой точки, офисов, рекламных объектов, а также оценить инвестпривлекательность зданий и земельных участков.

«Созданная СП ВТБ и „Ростелекома“ геоплатформа — первая разработка на рынке, которая совмещает более 150 слоев геоданных. Это позволяет сделать платформу универсальной и полезной для совершенно разных направлений бизнеса — от страховщиков до ритейлеров. Сопоставляя все геослои, мы получаем уникальную характеристику той или иной локации», — рассказал Голицын.

Эксперт также отметил применяемые технологические решения. «В нашей геоплатформе есть ноу-хау решение. Наша модель позволяет расположить вектор в точке предикта и отметить те факторы с весами, которые внесли максимальный вклад в конкретной точке предсказания», — сообщил Голицын.

Компания «Платформа больших данных» была создана ВТБ и «Ростелекомом» весной 2020 года. В марте 2021 года совместное предприятие компаний представило стратегию развития до 2025 года. Согласно документу, цель «Платформы больших данных» — создание лидера рынка в области сервисов на основе Big Data в том числе за счет объединения уникальных массивов обезличенных данных, технологий и компетенций. К 2025 году компания планирует занять более 10% целевого рынка продуктов Big Data в России.