По итогам первого полугодия 2021 года Примсоцбанк стал одним из крупнейших банков Дальнего Востока. По мнению экспертов портала "Бробанк", проводившего исследование, дальневосточный федеральный округ располагает существенно отличающейся от других регионов финансовой экосистемой.

Естественно, это касается и сегмента услуг кредитных организаций. В рейтинг вошли банки, головной офис которых находится непосредственно в рассматриваемом федеральном округе. Их число составило 13.

Таким образом ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» занял 3 место в ТОП-10 банков Дальнего Востока I половины 2021 года по объему активов; 3 место по числу офисов на Дальнем Востоке; 3 место по портфелю физлиц и 1 по бизнес-портфелю и в итоге стал 3 банком в списке крупнейших банков на ДВ и крупнейшим в Приморском крае.

Отметим, Крупнейшие банки Дальнего Востока I половины 2021 года определены по аналогии с материалом, в котором выявлены крупнейшие региональные кредитные организации всей России. То есть балл является производной занимаемых мест той или иной структуры во всех семи учтенных параметров бизнеса. Ознакомиться с материалом сервиса "Бробанк" можно по ссылке.