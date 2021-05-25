Райффайзенбанк выдал климатический кредит на $200 млн «Полиметаллу»

Райффайзенбанк и Группа «Полиметалл» заключили кредитное соглашение на сумму $200 млн. Срок кредита — четыре года. Денежные средства будут направлены на общекорпоративные нужды. Кредитное соглашение предусматривает возможность увеличения суммы до $400 млн.
Кредитное соглашение подписано по форме стандартизированной документации Russian LMA, что позволяет при необходимости синдицировать сделку на рынке.
Ставка по данному климатическому кредиту привязана к показателю интенсивности выбросов парниковых газов. Уровень интенсивности выбросов будет подтверждаться одним из аудиторов «большой четверки».
«Быстрый рост доли ответственного финансирования в нашем долговом портфеле отражает приверженность принципам устойчивого развития, в том числе борьбе с климатическими изменениями и постепенному сокращению углеродного следа Компании. Увеличение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии являются ключевыми инструментами реализации этих целей. Мы активно используем кредитование с привязкой к ESG показателям для реализации проектов перехода к низкоуглеродной экономике», — сказал Максим Назимок, финансовый директор Группы «Полиметалл».
«Райффайзенбанк обладает глубокой экспертизой в финансировании проектов в области устойчивого развития. Работа с компаниями, исповедующими принципы экологической и социальной ответственности, — один из наших ключевых приоритетов. Группа „Полиметалл“ имеет большой опыт сделок, соответствующих
В рамках Климатического отчета «Полиметалл» ставит цель сократить удельные выбросы парниковых газов на унцию золотого эквивалента на 30% к 2030 году (по отношению к базовому 2019 году, для прямых и косвенных энергетических выбросов). Промежуточная цель компании — снижение выбросов парниковых газов на 15% к 2025 году.
Polymetal International plc (вместе со своими дочерними компаниями — «Полиметалл», «Компания» или «Группа») с активами в России и Казахстане входит в топ 10 производителей золота в мире и в топ 5 производителей серебра в мире. Компания сочетает значительные темпы роста с устойчивой дивидендной доходностью.