Райффайзенбанк выдал климатический кредит на $200 млн «Полиметаллу»

Райффайзенбанк и Группа «Полиметалл» заключили кредитное соглашение на сумму $200 млн. Срок кредита — четыре года. Денежные средства будут направлены на общекорпоративные нужды. Кредитное соглашение предусматривает возможность увеличения суммы до $400 млн.

Кредитное соглашение подписано по форме стандартизированной документации Russian LMA, что позволяет при необходимости синдицировать сделку на рынке.

Ставка по данному климатическому кредиту привязана к показателю интенсивности выбросов парниковых газов. Уровень интенсивности выбросов будет подтверждаться одним из аудиторов «большой четверки».

«Быстрый рост доли ответственного финансирования в нашем долговом портфеле отражает приверженность принципам устойчивого развития, в том числе борьбе с климатическими изменениями и постепенному сокращению углеродного следа Компании. Увеличение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии являются ключевыми инструментами реализации этих целей. Мы активно используем кредитование с привязкой к ESG показателям для реализации проектов перехода к низкоуглеродной экономике», — сказал Максим Назимок, финансовый директор Группы «Полиметалл».

«Райффайзенбанк обладает глубокой экспертизой в финансировании проектов в области устойчивого развития. Работа с компаниями, исповедующими принципы экологической и социальной ответственности, — один из наших ключевых приоритетов. Группа „Полиметалл“ имеет большой опыт сделок, соответствующих ESG-критериям . Кроме того, компания недавно представила первый климатический отчет по сокращению своего углеродного следа. Мы благодарны „Полиметалл“ за доверие и готовы поддерживать компанию в достижении амбициозных планов, направленных на улучшение климатических условий», — сказал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских операций.

В рамках Климатического отчета «Полиметалл» ставит цель сократить удельные выбросы парниковых газов на унцию золотого эквивалента на 30% к 2030 году (по отношению к базовому 2019 году, для прямых и косвенных энергетических выбросов). Промежуточная цель компании — снижение выбросов парниковых газов на 15% к 2025 году.