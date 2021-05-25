Райффайзенбанк проведет соревнование по машинному обучению с призовым фондом 700 000 рублей

Соревнование пройдет на платформе спортивного программирования Codeforces. Участникам будет предложено построить предсказательную модель на основе предоставленных исторических данных.

Условия соревнования были разработаны командой электронной торговли Райффайзенбанка совместно с командой Codeforces.

«Спортивное программирование — это про быстрое и элегантное решение сложных технических задач. Способность первым находить решения и внедрять их с высокой скоростью — одно из важнейших качеств для успеха в трейдинге. Предложенная нами задача не связана с трейдингом напрямую, однако по струтуре имеет много общего с тем, с чем мы работаем каждый день. Мы с нетерпением ждем решений и желаем успехов всем участникам», — прокомментировал Глеб Ярных, директор по электронной торговле Райффайзенбанка.

Лидеры соревнования, которые займут 1–4 строчки рейтинга, получат премии по 100 000 рублей, а конкурсанты на местах с 5 по 10 — по 50 000 рублей. Кроме того, все участники, занявшие места с 1 по 60, получат подарки от банка.

Регистрация открыта до 31 мая включительно, для участия нужно заполнить форму: https://codeforces.com/contests/1522