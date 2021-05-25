Райффайзенбанк открыл кредитную линию СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис»

Райффайзенбанк заключил соглашение о мультивалютной возобновляемой кредитной линии для СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» на сумму $15 млн до декабря 2022 года. Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.

ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» является совместным предприятием России, Японии и США и на текущий момент является одним из основных субъектов логистической инфраструктуры Сахалинской области в части нефтегазовых проектов. Компания предоставляет комплекс услуг берегового обеспечения, включая специализированные и портовые виды сервиса для всех действующих проектов по разведке и освоению углеводородных месторождений на шельфе острова Сахалин, российском арктическом шельфе и за рубежом.

«Работа с компаниями Дальневосточного региона является одной из приоритетных задач банка в 2021 году. Мы рады начать сотрудничество с одним из ведущих предприятий Сахалинской области и продолжаем усиливать позиции банка на Дальнем Востоке», — комментирует Илья Шаталов, руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Ранее Райффайзенбанк объявил о расширении присутствия на Дальнем Востоке. Банк открыл офис во Владивостоке, ориентированный на обслуживание корпоративных клиентов. Его задача — развивать и укреплять отношения с компаниями дальневосточного региона, предлагая им удобные банковские сервисы. До сих пор Райффайзенбанк обслуживал корпоративных клиентов с Дальнего Востока в удаленном режиме, через филиал в Новосибирске.