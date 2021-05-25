Райффайзенбанк открыл кредитную линию СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис»

Райффайзенбанк заключил соглашение о мультивалютной возобновляемой кредитной линии для СП
«Работа с компаниями Дальневосточного региона является одной из приоритетных задач банка в 2021 году. Мы рады начать сотрудничество с одним из ведущих предприятий Сахалинской области и продолжаем усиливать позиции банка на Дальнем Востоке», — комментирует Илья Шаталов, руководитель направления по работе с крупными компаниями
Ранее Райффайзенбанк объявил о расширении присутствия на Дальнем Востоке. Банк открыл офис во Владивостоке, ориентированный на обслуживание корпоративных клиентов. Его задача — развивать и укреплять отношения с компаниями дальневосточного региона, предлагая им удобные банковские сервисы. До сих пор Райффайзенбанк обслуживал корпоративных клиентов с Дальнего Востока в удаленном режиме, через филиал в Новосибирске.