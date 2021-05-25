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В поселке Дальний после крупного пожара полностью восстановили электроснабжение

Первый заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов сообщил, что девяти семьям выделено свободное муниципальное жилье, все пострадавшие поселка обеспечены питьевой водой и предметами первой необходимости. Жителям продолжает оказываться психологическая и медицинская помощь.   

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22 мая в поселке начались работы по восстановлению летнего водопровода. Их планируется завершить 8 июня. В поселок продолжают прибывать группировки сил и средств. Всего планируется задействовать около 15 единиц спецтехники. Ведется техническая рекультивация последствий пожара. Работу планируют завершить к 5 июня.

Напомним, что пожар в поселке Дальний уничтожил 42 дома в 9 из которых проживали 14 человек, в том числе 1 ребенок. Поселок уже горел в мае 2014 года, тогда огнем было уничтожено 22 дома.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Пожар в поселке Дальний, 2021, последние новости
В поселке Дальний после крупного пожара полностью восстановили электроснабжение
Обстановка стабильная – губернатор о пожарах в Иркутской области
Пожар в поселке Дальний уничтожил 42 дома
Все материалы сюжета

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