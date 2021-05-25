В поселке Дальний после крупного пожара полностью восстановили электроснабжение

Первый заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов сообщил, что девяти семьям выделено свободное муниципальное жилье, все пострадавшие поселка обеспечены питьевой водой и предметами первой необходимости. Жителям продолжает оказываться психологическая и медицинская помощь.

22 мая в поселке начались работы по восстановлению летнего водопровода. Их планируется завершить 8 июня. В поселок продолжают прибывать группировки сил и средств. Всего планируется задействовать около 15 единиц спецтехники. Ведется техническая рекультивация последствий пожара. Работу планируют завершить к 5 июня.

Напомним, что пожар в поселке Дальний уничтожил 42 дома в 9 из которых проживали 14 человек, в том числе 1 ребенок. Поселок уже горел в мае 2014 года, тогда огнем было уничтожено 22 дома.