ФНС: Все льготы при расчете налога на имущество сохраняются в Иркутской области

В 2021 году в Иркутской области, несмотря на переход расчета налога на имущество в зависимости от кадастровой стоимости, все установленные на федеральном уровне льготы сохраняются. Об этом говорится в сообщении ФНС.

При уплате налога на имущество физических лиц за 2019 год льготы были предоставлены более 416 тыс. жителей Иркутской области на общую сумму 814 млн рублей.

– Основную массу льготников, более 90%, составляют пенсионеры. Кроме этого льготами пользуются участники войны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, бывшие и нынешние военнослужащие, члены семей военнослужащих, физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, владельцы хозяйственных строений, площадью не более 50 кв. метров, – подчеркивается в сообщении ФНС.

Кроме того, льготы распространяются и на предпенсионеров - физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.