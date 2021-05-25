Банки повысили лимиты по кредитным картам

В апреле средняя сумма, доступная держателям новых кредитных карт, выросла на ₽3,6 тыс., или на 5,2%, сообщает РБК со ссылкой на данные НБКИ.

Средний лимит по вновь выданным кредитным картам в апреле достиг максимальной отметки с начала 2019 года – 72,9 тыс. руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые изучил РБК. По сравнению с мартом показатель прибавил сразу 5,2%, или 3,6 тыс. руб., – такого не наблюдалось в течение по меньшей мере двух с половиной лет, на протяжении которых бюро собирало такую статистику.

Если сравнивать с апрелем прошлого года, рост составил и вовсе 12,3%. Но тогда, в самом начале эпидемии коронавируса и сопутствующих экономических ограничений, банки ужесточали подходы к кредитованию клиентов, а сейчас, наоборот, смягчают их: из данных НБКИ следует, что лимиты по кредиткам увеличиваются с конца прошлого года.

Похожую тенденцию зафиксировали и в других кредитных бюро из топ-3. По оценкам БКИ «Эквифакс», в апреле средняя сумма, доступная держателям кредитных карт, выросла на 4,5 тыс. руб. (6,7%), до 72,5 тыс. руб. Как следует из статистики бюро, это тоже рекордный прирост с начала 2019 года, хотя в «Эквифаксе» его связали «с обычной волатильностью на рынке». Объединенное кредитное бюро (ОКБ), единственное аккумулирующее данные Сбербанка, зафиксировало в апреле рост среднего лимита по кредиткам на 3,3%, до 71,4 тыс. руб.