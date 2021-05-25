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ИНК запустила в работу высокоавтоматизированную буровую установку Bentec HR-5000 на Большетирском участке

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) на Большетирском лицензионном участке запустило в работу первую высокоавтоматизированную буровую установку стационарно-эшелонного типа Bentec HR 5000. Оборудование спроектировано специально по заказу компании для работы в условиях Восточной Сибири. Контракт на поставку 7 новых буровых установок российского производства Bentec подписан в 2019 году, сообщают в компании.

В настоящее время на месторождении идет монтаж второй буровой установки, ввод в эксплуатацию запланирован в июне. Третья установка скоро будет доставлена на объект, ее введут в работу в начале августа.  Остальные четыре станка сейчас на изготовлении, их поставка ожидается в первой половине 2022 года.  

Новые буровые установки отличает высокая степень автоматизации процессов бурения, что позволяет повысить безопасность работ, оптимизировать затраты и время, а также повысить качество строительства скважин.  

«Мы планируем использовать широкие технические возможности новых установок для выполнения более сложных задач бурения в трудных геологических условиях наших месторождений. Уверен, что с новыми станками мы полноценно сможем выполнять поставленные геологами задачи. Также с вводом в строй новых станков мы начинаем процесс качественного преобразования нашей буровой компании ИНК-Сервис», — отметил заместитель генерального директора по бурению Иркутской нефтяной компании Константин Петрухин. 

Приобретение новых установок обусловлено долгосрочной программой развития бурового подразделения группы компаний ИНК, предусматривающей, в том числе, существенное увеличение коммерческой скорости бурения нефтяных и газовых скважин. 

Запущенная буровая установка была приобретена с привлечением льготного займа от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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