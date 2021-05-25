Фабрика мороженого «Ангария» опровергла новости о сокращении сотрудников

Такой ответ в адрес центра занятости населения (ЦЗН) Ангарска направил гендиректор фабрики Юрий Федонов. Об этом сообщили в министерстве труда и занятости Иркутской области, чьим подведомственным учреждением является ЦЗН г. Ангарска.

В письме Юрий Федонов отметил, что на предприятии также не планируется увольнение, простой, перевод на неполную занятость, отпуска без сохранения заработной платы работников.

Поводом для направления запроса стала информация в СМИ о том, что с 25 мая ООО «Ангария» останавливает производство на неопределенный срок в связи с маркировкой продукции с 1 июня. Известно, что на предприятии работает 240 человек.