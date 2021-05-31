Высокая планка. С проектом ЖК «SunCity» компания «Гранд-Строй» вышла на новый уровень развития

Компания «Гранд-Строй» активно возводит третью и четвёртую очереди нового жилого комплекса «SunCity», площадка которого находится в начале Чертугеевского полуострова. По мнению одного из авторов проекта, заслуженного архитектора России, председателя Иркутской региональной организации Союза архитекторов РФ Игоря Козака, это обстоятельство накладывает на ЖК особую миссию.
– ЖК «SunCity» находится рядом с образовательным центром «Точка будущего», и такое соседство задаёт формат развития Чертугеевского полуострова. Это говорит о том, что все, что будет здесь дальше, должно быть только лучше. А формат «SunCity» – это высокая планка, которая сегодня задает темп, – считает Игорь Козак.
Мнение заслуженного архитектора России поддерживает и экспертное сообщество: проект жилого комплекса был представлен на фестивале «Зодчество в Сибири-2019» и признан одним из лучших в номинации «Многоквартирные жилые дома».
Генеральный директор ООО «СЗ «Гранд-Строй» Екатерина Прядко также считает, что с проектом ЖК «SunCity» компания вышла на новый уровень развития.
– С одной стороны, в этом жилом комплексе нет ничего особенного, каждая деталь в нем – обычная, не уникальная. А с другой стороны, мы собрали здесь всё лучшее, что даёт человеку комфорт и удобство жизни. И всё вместе сложилось в удивительный пазл, – прокомментировала Екатерина Прядко. – Например, общедомовое пространство мы создавали так, чтобы оно удивляло. Это и жизнеутверждающие фразы на первых этажах, цветы, круглые зеркала. Очень надеемся, что жители по достоинству оценят наши старания. Сейчас в процессе создания спортивный зал, который будет доступен для всех жителей, там же будет детская комната, где малыши смогут играть, пока мама или папа занимаются. Это наш подарок жильцам «SunCity».
С особым вниманием застройщик подошёл и к благоустройству внутренних дворов: у каждого из них своя тематика и назначение, кроме этого они закрыты от дороги самими домами, развёрнуты на юг и к заливу, и свободны от автомобильных стоянок. Также детально продумана концепция так называемой «торговой улицы», которая будет располагаться с внешней стороны зданий.
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– Мы искренне гордимся ЖК «SunCity», который создавала вся команда «Гранд-Строя», причём в творческом процессе участвовали не только наши сотрудники, но и подрядчики, – говорит Екатерина Прядко. – Благодаря этому, в рейтинге Единого реестра застройщиков в топе новостроек Иркутской области по потребительским качествам именно «SunCity» уже не один месяц уверенно занимает первую строчку.
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