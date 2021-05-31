Высокая планка. С проектом ЖК «SunCity» компания «Гранд-Строй» вышла на новый уровень развития

Компания «Гранд-Строй» активно возводит третью и четвёртую очереди нового жилого комплекса «SunCity», площадка которого находится в начале Чертугеевского полуострова. По мнению одного из авторов проекта, заслуженного архитектора России, председателя Иркутской региональной организации Союза архитекторов РФ Игоря Козака, это обстоятельство накладывает на ЖК особую миссию.

Фото из архива компании

– ЖК «SunCity» находится рядом с образовательным центром «Точка будущего», и такое соседство задаёт формат развития Чертугеевского полуострова. Это говорит о том, что все, что будет здесь дальше, должно быть только лучше. А формат «SunCity» – это высокая планка, которая сегодня задает темп, – считает Игорь Козак.

Фото из архива компании

Мнение заслуженного архитектора России поддерживает и экспертное сообщество: проект жилого комплекса был представлен на фестивале «Зодчество в Сибири-2019» и признан одним из лучших в номинации «Многоквартирные жилые дома».

Генеральный директор ООО «СЗ «Гранд-Строй» Екатерина Прядко также считает, что с проектом ЖК «SunCity» компания вышла на новый уровень развития.

Фото из архива компании

– С одной стороны, в этом жилом комплексе нет ничего особенного, каждая деталь в нем – обычная, не уникальная. А с другой стороны, мы собрали здесь всё лучшее, что даёт человеку комфорт и удобство жизни. И всё вместе сложилось в удивительный пазл, – прокомментировала Екатерина Прядко. – Например, общедомовое пространство мы создавали так, чтобы оно удивляло. Это и жизнеутверждающие фразы на первых этажах, цветы, круглые зеркала. Очень надеемся, что жители по достоинству оценят наши старания. Сейчас в процессе создания спортивный зал, который будет доступен для всех жителей, там же будет детская комната, где малыши смогут играть, пока мама или папа занимаются. Это наш подарок жильцам «SunCity».

Фото из архива компании

С особым вниманием застройщик подошёл и к благоустройству внутренних дворов: у каждого из них своя тематика и назначение, кроме этого они закрыты от дороги самими домами, развёрнуты на юг и к заливу, и свободны от автомобильных стоянок. Также детально продумана концепция так называемой «торговой улицы», которая будет располагаться с внешней стороны зданий.

– Мы искренне гордимся ЖК «SunCity», который создавала вся команда «Гранд-Строя», причём в творческом процессе участвовали не только наши сотрудники, но и подрядчики, – говорит Екатерина Прядко. – Благодаря этому, в рейтинге Единого реестра застройщиков в топе новостроек Иркутской области по потребительским качествам именно «SunCity» уже не один месяц уверенно занимает первую строчку.

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