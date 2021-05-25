Предприниматель из Тулуна получит поддержку Фонда развития моногородов

Сумма займа составит 6,5 млн рублей, сообщают в областной администрации.

На средства Фонда будет закуплено 360 кубометров сухих досок, которые пойдут на производство термически обработанных деревянных материалов. Таким образом, объемы производства возрастут до 90 кубометров в месяц, что позволит предприятию не только поставлять продукцию строительным компаниям Иркутска и Москвы в большем объеме, но и выйти на экспорт.

Применяемая на предприятии технология является передовым направлением в процессе глубокой переработки. Термомодификация позволит получать древесину с уникальными свойствами, придавать декоративные и технологические особенности хвойным породам, увеличивать их биостойкость.

Ранее предприятие получило более 10 млн рублей на закупку столярного и вентиляционного оборудования, спецтехники для погрузочно-разгрузочных работ от МОНОГОРОДА.РФ при участии Корпорации МСП.

А всего Фондом развития моногородов выдано уже 7 займов на развитие малого и среднего предпринимательства Тулуна на общую сумму порядка 80 млн рублей. Среди поддержанных проектов – коворкинг-центр, пункт шиномонтажа, предприятия по переработке рыбы и дикорастущего сырья, а также компания по предоставлению буровых услуг.

Напомним, Правительством РФ в рамках реформы институтов развития принято решение о ликвидации в 2021 году Фонда развития моногородов. На сегодняшний день МОНОГОРОДА.РФ продолжает принимать заявки до фактической передачи обязательств в ВЭБ.РФ. Те проекты, которые Фонд не успеет профинансировать, будут направлены на рассмотрение в госкорпорацию.