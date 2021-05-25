Подведены итоги регионального конкурса среди школьников «Точки роста» по Scratch-анимация

Программирование в среде Scratch позволяет учащимся проявить не только творческие возможности, но и навыки использования цифрового оборудования, сообщают в областной администрации.

В конкурсе приняли участие 16 центров «Точка роста» из числа открывшихся на базе общеобразовательных организаций Иркутской области в 2019 и 2020 годах в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Первое место в младшей возрастной категории (10–13 лет) по итогам конкурса разделили учащийся средней школы № 1 г. Бодайбо Алексей Казаков и ученица средней школы с. Мельница Нижнеудинского района Роза Биджоян. Второе место – у Рудольфа Богданова из Мирнинской средней школы Тайшетского района и учащегося Марковской СОШ Иркутского района Тимура Дзюбы. Третье месте заняли Максим Какшинский из Икейской СОШ Тулунского района, Сергей Суков - СОШ № 12 г. Нижнеудинска, Леонид Копылов и Никита Шейченко - МОУ ИРМО «Бутырская СОШ».

В старшей возрастной группе (14–17 лет) первое место заняла учащаяся средней школы с. Мельница Анна Никонович, второе место – Валерия Кожевникова из средней школы № 48 г. Нижнеудинска, третье место – учащаяся школы № 9 г. Нижнеудинска Надежда Рейнбаум.

Напомним, что всего в Приангарье благодаря реализации национального проекта «Образование» создано 102 центра «Точка роста». В 2021 году появится еще 145 таких центров в образовательных организациях 33 муниципальных образований, в том числе в 24 малокомплектных школах.