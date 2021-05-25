Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Иркутской области 26 мая

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26-28 мая местами по области ожидаются заморозки до 0,-5C. 26 мая местами по области северо-западный ветер - 15 м/с, кратковременные дожди, грозы.

26-28 мая местами в северных районах ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

– Ограничьте пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности. Помните о недопустимости палов сухой травы и сжигания мусора. В регионе действует особый противопожарный режим, – рекомендуют в МЧС.