Бизнесмена из Ангарска отправили в колонию за незаконную рубку леса на 23 млн рублей

Прокуратура Иркутской области сообщила на официальном сайте, что Ангарский городской суд осудил двоих местных предпринимателей за незаконную рубку леса на 23 млн рублей и мошенничество.

Установлено, что осужденные приобрели лицензию на пользование недрами для геологического изучения, на основании которой заключили с региональным министерством лесного комплекса договор аренды земельного участка площадью 95 га в Усольском лесничестве Ангарского городского округа. В период с апреля по июль 2018 года злоумышленники, не собираясь выполнять работы, предусмотренные лицензией, незаконно рубили деревья на лесном участке.

С учетом степени и характера участия в совершении преступления предпринимателей осудили – одному дали 5 лет колонии общего режима, второму – 4 года условного срока. «Оба осужденных лишены права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой, перевозкой и реализацией древесины на срок один год», – говорится в сообщении.