Фитнес-клубам Приангарья пришлось снизить цены на абонементы на 3-4% из-за пандемии коронавируса

Исполнительный директор World Class Солнечный Ксения Каурова сообщила в интервью Газете Дело, что фитнес-клубам из-за пандемии коронавируса пришлось снизить цены на абонементы на 3-4%.

«Без снижения цен на услуги не обошлось, но оно совсем небольшое – 3-4%. Учитывая, насколько выросли расходы фитнеса, мы просто не можем себе позволить распродажи», – сообщила Каурова.

При этом, по словам эксперта, в целом на иркутском рынке до кризиса 2020 года не было «раздутых» цен – стоимость услуг соответствует тому уровню сервиса, который получают клиенты.

Что касается потерь, то всем крупным фитнес-клубам региона удалось пережить пандемию, а вот несколько небольших спортивных студий закрылись, не справившись с трудностями.