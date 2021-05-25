Останутся ли в России Google и YouTube?

Стоило только Google объявить о том, что компания подаёт иск в арбитражный суд на Роскомнадзор, как ей, точнее, российской «дочке» из Роскомнадзора в этот же день прилетел ответ. Ведомство предупреждает Google о возможном замедлении её трафика в наказание за отказ удалить ссылки, содержащие незаконный контент, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:.

– Напомним, что ранее похожие меры воздействия по разным причинам Роскомнадзор применял в отношении других социальных сетей – Twitter и Telegram. Более того, к Telegram у многих российских пользователей оказался заблокирован доступ. Однако результатом блокировки Telegram стал рост числа пользователей вдвое за время действия ограничений, так как пользователи интернета уже научились и блокировку обходить, и с ограничениями скорости справляться. Особенно выросло число пользователей этой соцсети в ближнем зарубежье, где Telegram заблокирован не был.

Что касается сервисов Google, они очень востребованы пользователями, которые будут явно не в восторге от ограничений скорости. Напомним, что на начало 2021 года число активных пользователей одного из наиболее известных сервисов Google, видеохостинга YouTube, достигло 2,3 млрд, и по этому показателю YouTube занимает второе место в мире после соцсети Facebook с её 2,74 миллиардами активных аккаунтов. Для сравнения: число активных пользователей Telegram и Twitter у каждой из этих соцсетей пока далеко даже от миллиарда.

В России YouTube по числу активных пользователей (83 млн в месяц) занимает третье место в топе ресурсов после поисковика Google и его российского аналога «Яндекс». Поэтому мы не ожидаем, что Роскомнадзор полностью заблокирует работу сервисов Google в России, либо отказа Google LLC работать в РФ, но даже если этот маловероятный сценарий развития событий реализуется, пользователи интернета найдут способы обходить блокировку и посещать любимые сервисы.

В понедельник, после объявления о том, что Google LLC будет судиться с Роскомнадзором, акции «Яндекса» выросли на Московской Бирже на 2,7% при том, что индекс МосБиржи вырос в этот день всего на 0,06%. Акции головной компании Alphabet, владельца Google LLC и бренда Google, в понедельник выросли на 2,63%, не прореагировав на иск дочерней компании в России к российскому надзорному ведомству.