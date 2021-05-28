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Выручка спортклубов Иркутской области сократилась из-за пандемии минимум на треть – эксперт

Исполнительный директор World Class Солнечный Ксения Каурова сообщила в интервью Газете Дело, что выручка большинства фитнес-клубов Иркутской области и страны в целом из-за пандемии коронавируса сократилась минимум на треть.

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Часть потерь удалось компенсировать благодаря государству, которое оказало поддержку пострадавшему от эпидемии бизнесу. «Мы воспользовались всеми мерами поддержки, которые были нам доступны. В первую очередь, кредитом на выплату зарплаты, поскольку для нас очень важно было сохранить тренерский состав. Это высококвалифицированные востребованные специалисты, которыми мы дорожим», – поделилась Ксения Каурова.

Эксперт уточнила, что бизнес в индустрии фитнеса пострадал не только от ограничений, из-за которых спортивные организации были полностью закрыты несколько месяцев, но и от дополнительной финансовой нагрузки, которая легла на клубы: необходимо было потратить деньги на адаптацию центров к условиям пандемии в связи с новыми рекомендациями Роспотребнадзора.

Предполагается, что восстановление бизнеса до уровня допандемийного 2019 года займет примерно полтора-два года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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