Власти Иркутска пообещали достроить квартиры для 135 семей из ветхих домов до конца года

Мэр Иркутска Руслан Болотов на своей странице в Facebook сообщил, что квартиры в микрорайоне Эволюция, которые предназначаются для 135 семей, проживающих в ветхих и аварийных объектах, будут построены до конца текущего года.

Фото со страницы Руслана Болотова в Facebook

«Сейчас в микрорайоне Эволюция строим три блок-секции для 135 иркутских семей. Все они переедут из ветхого и аварийного жилья в новые дома, которые возводит «УКС г. Иркутска» до конца этого года. Чтобы новоселье прошло в срок, сегодня проверил, как продвигается строительство. К работам приступили в феврале, уже выполнено более 30%. Ведутся монолитные работы – на двух блок-секциях возводят пятые этажи, обустраивают инженерные коммуникации», – отметил глава города.

Всего в этом году из ветхого и аварийного жилья будет переселено порядка 1 тысячи иркутян.