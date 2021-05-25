Власти Якутии разрешили работодателям обязывать всех сотрудников прививаться от COVID-19

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) Марии Игнатьевой, опубликованному на сайте местного управления Роспотребнадзора, работодателям региона разрешили требовать от всех сотрудников прохождение вакцинации от COVID-19.

«На основании постановления Главного государственного санитарного врача по РС(Я) № 3 от 19 мая 2021 года работодатель вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а сотрудник согласно приказу работодателя должен явиться в прививочный пункт», – говорится в разъяснении к документации, опубликованном на сайте республиканского правительства.

Для вакцинации работодатель обязан провести организационную работу: определить общее количество сотрудников, направить списки в медицинскую организацию, подать заявку на проведение прививок коллектива, согласовать с медицинской организацией график проведения вакцинации, информировать о выполненных прививках, а также причинах невыполнения.

В случае отказа от прививки работник должен оформить его письменно с указанием причины отказа.

Поправки введены в связи с тем, что в регионе наблюдается неблагополучная эпидобстановка. Цель правительства – сократить заболеваемость. Согласно постановлению, до 1 июля 2021 года необходимо привить 70% населения территории, в первую очередь, людей старше 65 лет.