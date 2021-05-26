Дачи подорожают в России

До конца года цены на частные дома могут вырасти на 8-10%.

На рынке загородного жилья России сформировался дефицит ликвидного предложения, рассказали Известиям в отрасли. Спрос на дачи и коттеджи побил все рекорды и увеличился в полтора раза в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом.

За год показатель в Челябинске вырос в 3,5 раза, в Ростове-на-Дону – в 2,4 раза, в Перми – в 1,6 раза, в Омске, Екатеринбурге и Тюмени – в 1,5 раза, в Москве и Волгограде – в 1,4 раза, рассказали участники рынка недвижимости. Из-за высокого спроса, дефицита и роста стоимости стройматериалов цены на частные дома и дачи по сравнению с 2020 годом увеличились на 20%. По итогам этого года они могут вырасти еще на 8-10%, спрогнозировали в отрасли.

Спрос на загородное жилье – частные дома, таунхаусы, дачи, коттеджи – побил все рекорды, утверждают в отрасли. В первом квартале 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к загородной недвижимости в Челябинске вырос в 3,5 раза, в Ростове-на-Дону – в 2,4 раза, в Перми – в 1,6 раза, в Омске, Екатеринбурге и Тюмени – в 1,5 раза, в Москве и Волгограде – в 1,4 раза, в Новосибирске – в 1,3 раза, в Санкт-Петербурге и Красноярске – в 1,2 раза. Об этом рассказал Известиям руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

На этом фоне в большинстве крупных городов России отмечается дефицит ликвидного и наиболее популярного предложения, отметил он. В числе самых дефицитных регионов – Краснодарский край, Московская, Ленинградская, Тюменская, Свердловская и Нижегородская области, а также республики Татарстан и Башкортостан, Красноярский край, сообщил Антон Сауков.

– Действительно, спрос на загородное жилье в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом вырос примерно в полтора раза. В связи с этим во всех регионах наблюдается дефицит качественного предложения, – согласен руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.