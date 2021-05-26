Суд отклонил иск активистов о казармах ИВВАИУ

Тем не менее, к 1 сентября Суворовское училище не откроют, сообщают в администрации Иркутской области.

Иск общественных активистов сорвал планы правительства Иркутской области по открытию 1 сентября 2021 года в Иркутске суворовского училища, построить которое поручил президент РФ Владимир Путин.

Решение о его постановке на государственную охрану было принято в 1990 году. Так как в советское время в этих зданиях находилось Иркутское военное авиационное училище, все они имели один адрес. Под ним находилось множество объектов, как исторических, так и современных.

Сейчас, в связи с реализацией проекта строительства Суворовского училища, потребовалось определить, какие именно здания являются памятниками истории и культуры, входящими в состав ансамбля, и подлежат государственной охране.

Летом 2020 года была проведена государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт определил, какие именно объекты входят в состав ансамбля. На основании экспертизы в октябре 2020 года был принят приказ об уточнении сведений об объектах культурного наследия. По нему в состав ансамбля «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище» включено 17 объектов. Это 14 жилых домов для офицеров и служащих кадетского и юнкерского училищ, главное здание юнкерского училища, здание офицерского собрания и пеший манеж.

Напомним, что суворовское училище планировали открыть на базе ИВВАИУ. По предварительной оценке, стоимость проведения работ по реставрации и приспособлению объектов составит свыше 1 млрд рублей.

В центральной части городка запланировано строительство четырех детских садов общей вместимостью 830 мест, общеобразовательной школы не менее 1500 мест, поликлиники на 450 посещений, спортивного сооружения. Также предусмотрена реконструкция бывшего детсада, в котором разместят ресурсный центр для проведения досуга жителей городка.

– В ближайшие два года планируется начать строительство двух детсадов на 110 и 220 мест. Такой срок связан с этапами жилой застройки, первый из которых рассчитан на 2022-2023 годы. К этому же периоду планируется выполнить обустройство внутриквартального проезда от КПП №2, который будет проложен за домом №199 на улице Советской. Такие мероприятия обеспечат комфортное проживание жителей и новоселов, – пояснила заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации города Олеся Куцакова.