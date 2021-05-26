Два пожара потушили в лесах Иркутской области

Оба возгорания ранее зарегистрировали в Усть-Кутском и Киренском районах, сообщают в администрации области.

В действующем состоянии на утро 26 мая перешел пожар в Бодайбинском районе на площади восемь гектаров, обнаруженный во вторник.

В одном случае причиной возникновения лесного пожара стал переход огня с земель иных категорий. Вина местного населения усматривается в возникновении двух возгораний.

В тушении пожаров 25 мая было задействовано 32 пожарных-десантника, 26 работников лесопожарных станций восемь единиц наземной техники.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде региона зарегистрировано 78 пожаров на общей площади 1591,7 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 236 случаев, площадь, пройденная огнем, – на 27570,6 га.