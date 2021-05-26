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Автопробег Брест – Иркутск – Брест стартовал 8 мая

На пути к Байкалу четыре экипажа с 10 участниками пробега проедут весь маршрут через Беларусь, Европейскую часть России и Сибирь. Конечная точка маршрута – Иркутск и озеро Байкал, сообщают в пресс-службе администрации Иркутской области.

Участники пробега планируют встречи и памятные мероприятия по маршруту следования в более чем 20 региональных центрах с руководством и общественностью, ветеранами и молодежью, учащимися и преподавателями учебных заведений, членами общественных объединений и историко-патриотических клубов, передадут представителям российских регионов священную землю Брестской крепости. 

Цели автопробега – сохранение памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, героической обороне Брестской крепости, патриотическое воспитание молодого поколения, укрепление дружеских связей между народами Беларуси и России. 

Программа пребывания автопробега Брест – Иркутск – Брест Республиканского общественного объединения «Русское общество» в г. Иркутске 

Дата/время 

Мероприятие  

Адрес 

29 мая, суббота 

 

18.00 

Торжественная встреча автопробега в Мегете в сопровождении а/м «Тигр» 

Федеральная трасса, остановка Мегет 

30 мая, воскресенье 

 

11.00 – 12.30 

Торжественная встреча участников автопробега с представителями государственной и муниципальной власти в МКУ «Иркутский городской центр «Патриот»  

 

г. Иркутск, ул. Пискунова, 151/3 

14.00 

Посещение выставки детского и юношеского рисунка «И помнит мир спасённый», посвященного 80-летию героической обороны Брестской крепости и 50-летию со дня открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».Награждение победителей конкурса 

г. Иркутск, Ленина, 1а 

15.00 – 15.40 

Митинг у мемориала «Вечный огонь Славы».  

Торжественная церемония передачи капсул с землей, капсулы с водой, копии знамени.  

 

г. Иркутск, мемориал «Вечный огонь Славы» 

31 мая, понедельник 

 

16.00 – 18.30 

Телемост Иркутск – Брест, встреча с молодежью, в центре «Патриот» 

 

г. Иркутск, ул. Пискунова, 151/3 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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