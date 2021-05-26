Автопробег Брест – Иркутск – Брест стартовал 8 мая

На пути к Байкалу четыре экипажа с 10 участниками пробега проедут весь маршрут через Беларусь, Европейскую часть России и Сибирь. Конечная точка маршрута – Иркутск и озеро Байкал, сообщают в пресс-службе администрации Иркутской области.
Участники пробега планируют встречи и памятные мероприятия по маршруту следования в более чем 20 региональных центрах с руководством и общественностью, ветеранами и молодежью, учащимися и преподавателями учебных заведений, членами общественных объединений и историко-патриотических клубов, передадут представителям российских регионов священную землю Брестской крепости.
Цели автопробега – сохранение памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, героической обороне Брестской крепости, патриотическое воспитание молодого поколения, укрепление дружеских связей между народами Беларуси и России.
Программа пребывания автопробега Брест – Иркутск – Брест Республиканского общественного объединения «Русское общество» в г. Иркутске
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Дата/время
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Мероприятие
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Адрес
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29 мая, суббота
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18.00
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Торжественная встреча автопробега в Мегете в сопровождении а/м «Тигр»
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Федеральная трасса, остановка Мегет
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30 мая, воскресенье
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11.00 – 12.30
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Торжественная встреча участников автопробега с представителями государственной и муниципальной власти в МКУ «Иркутский городской центр «Патриот»
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г. Иркутск, ул. Пискунова, 151/3
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14.00
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Посещение выставки детского и юношеского рисунка «И помнит мир спасённый», посвященного 80-летию героической обороны Брестской крепости и 50-летию со дня открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».Награждение победителей конкурса
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г. Иркутск, Ленина, 1а
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15.00 – 15.40
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Митинг у мемориала «Вечный огонь Славы».
Торжественная церемония передачи капсул с землей, капсулы с водой, копии знамени.
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г. Иркутск, мемориал «Вечный огонь Славы»
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31 мая, понедельник
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16.00 – 18.30
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Телемост Иркутск – Брест, встреча с молодежью, в центре «Патриот»
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г. Иркутск, ул. Пискунова, 151/3