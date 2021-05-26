Автопробег Брест – Иркутск – Брест стартовал 8 мая

На пути к Байкалу четыре экипажа с 10 участниками пробега проедут весь маршрут через Беларусь, Европейскую часть России и Сибирь. Конечная точка маршрута – Иркутск и озеро Байкал, сообщают в пресс-службе администрации Иркутской области.

Участники пробега планируют встречи и памятные мероприятия по маршруту следования в более чем 20 региональных центрах с руководством и общественностью, ветеранами и молодежью, учащимися и преподавателями учебных заведений, членами общественных объединений и историко-патриотических клубов, передадут представителям российских регионов священную землю Брестской крепости.

Цели автопробега – сохранение памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, героической обороне Брестской крепости, патриотическое воспитание молодого поколения, укрепление дружеских связей между народами Беларуси и России.

Программа пребывания автопробега Брест – Иркутск – Брест Республиканского общественного объединения «Русское общество» в г. Иркутске