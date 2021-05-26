Центральный городской парк в Тайшете увеличат в 2,5 раза

Сейчас в Тайшете на объекте ведутся подготовительные работы, сообщают в администрации области.

По проекту, площадь городского парка увеличится более чем в два раза: с 7 гектаров до 18,9 гектара. Это станет возможным благодаря присоединению к основной территории площади, которая ранее не была задействована. Новый парк станет центром спортивной и культурной жизни горожан. Даже в полуразрушенном парке до настоящего времени проходили городские мероприятия: работала пейнтбольная площадка, зимой заливали каток, делали лыжню.

В центре обновлённого парка появится площадь для городских мероприятий с открытой сценой, разместят кафе, пространства для творческих встреч и камерных культурных мероприятий. Для занятий спортом предусмотрены несколько площадок: для воркаута, занятий карате и йогой, амфитеатр для зрителей.

Летом каток будет работать как место для катания на роликах, по периметру парка сделают универсальную дорожку для бега и катания на велосипеде. В зимнее время на ней будет оборудована освещённая лыжная трасса. В зоне турслётов сделают костровую площадку. Особое внимание в обновлённом парке уделят мемориальной зоне: там будет высажена Аллея Славы, также установят памятник на братской могиле.

Напомним, наряду с Тайшетом обновлённые городские парки, площади и набережные появятся ещё в 4 городах: Байкальске, Киренске, Усолье-Сибирском и Нижнеудинске. Все они стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.