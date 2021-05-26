Прием документов на выплату для подготовки детей к школе стартует 1 июня в Иркутской области

В 2021 году в бюджете Иркутской области на эти цели предусмотрено 91,21 миллиона рублей, сообщают в областной администрации.

Размер ежегодной денежной выплаты составляет 3 000 рублей на каждого ребенка. В 2020 году поддержку получили 37 460 детей.

За назначением ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе можно обратиться лично в управление социальной защиты населения по месту жительства, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или через организации почтовой связи.

Поддержка семьи и материнства – одна из приоритетных задач, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным. Эта же задача обозначена и в Послании Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Так, в рамках нацпроекта «Демография» в Иркутской области предоставляются восемь мер социальной поддержки семьям с детьми.