Два лагеря Иркутской области вступают в программу детского туристического кешбэка

Это «Лукоморье» и «Звездный», рассказали в министерстве социального развития, опеки и попечительства области.

Льготные путевки, за которые заплатил областной бюджет, в этой программе не учувствуют.

Напомним, программа туристического кешбэка позволяет приобрести путевку за счет собственных средств в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Окно продаж программы открыто с 25 мая до 31 августа, при этом вернуться из лагеря можно будет до 15 сентября.

В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания не участвуют. Полный список участников и предложений опубликован на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». Информацию о механизме участия в программе можно посмотреть и на сайте министерства соцразвития Иркутской области. Также работает горячая линия – 8 800 200 34 11.