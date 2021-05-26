Губернатор поручил стабилизировать цены на жилье в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил проработать механизмы стабилизации цен на новое жильё в Иркутской области. В числе одной из мер рассматривается создание производства по выпуску стальной арматуры на территории региона.

Для иркутского рынка предыдущий, 2020-й, стал годом беспрецедентного роста цен на недвижимость. Средняя стоимость нового жилья в Иркутске выросла на 27%. В 2021 году рост цен продолжился и новостройки подорожали еще на 17%. По данным REALTY.IRK.RU стоимость «квадрата» на первичном рынке жилья обновила в апреле исторический максимум и составила 91 тыс. рублей, впервые значительно превысив стоимость вторичного жилья.

Власти приводят немного другие цифры по региону. Так, по данным министра строительства Иркутской области Павла Писарева, стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Иркутской области в 1-м квартале 2021-го составила 75,7 тыс. рублей, а цены с 2018 года выросли почти на 40%,

По нению губернатора, необходимо разработать чёткие меры по выравниванию цен на жильё в регионе

– Стоимость квадратных метров выросла, а доходы населения – нет, – заявил губернатор. – Мы должны рассмотреть все возможные варианты стабилизации обстановки в ближайшее время. Поручаю разработать предложения не позднее середины июня.

В числе основных факторов, влияющих на увеличение стоимости жилья, рост цен на строительные материалы: металлическую арматуру и утеплитель. По некоторым позициям рост составил от 50 до 70%. К тому же в настоящий момент эти материалы в регион привозят из Челябинской и Московской областей, рост стоимости грузовых перевозок также оказывает влияние на увеличение стоимости материалов. Частично закрыть потребность в этих материалах позволит создание производств на территории Иркутской области. Так, выпуск стальной арматуры планирует наладить ООО «Усольский металлургический завод». Запуск производства даст до 60 тысяч тонн арматуры в год. По выпуску базальтового утеплителя ООО «ГК Старатель» разработан инвестиционный проект.