Спрос на пожарных вырос в два раза

В Иркутской области количество вакансий для пожарных за год выросло в 2,4 раза.

Эксперты hh.ru выяснили, что с начала этого года в России для данных специалистов было открыто в два раза больше предложений о работе, нежели за аналогичный период 2020 года.

На сегодняшний день в стране открыто больше тысячи вакансий для специалистов по пожаротушению и пожарной безопасности, в том числе, для лесных пожарных. Наибольший спрос на них зафиксирован в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском и Краснодарском крае.

Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях для пожарных составляет 34 тысячи рублей, в то время как средние ожидания соискателей-пожарных – это 40-50 тысяч рублей. Треть резюме пожарных принадлежит соискателям 26-35 лет, еще две трети – тем, кто старше этого возраста. При этом конкуренция за место невысока на одну вакансию в среднем претендуют лишь три соискателя.