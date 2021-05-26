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Спрос на пожарных вырос в два раза

В Иркутской области количество вакансий для пожарных за год выросло в 2,4 раза. 

Эксперты hh.ru выяснили, что с начала этого года в России для данных специалистов было открыто в два раза больше предложений о работе, нежели за аналогичный период 2020 года.

На сегодняшний день в стране открыто больше тысячи вакансий для специалистов по пожаротушению и пожарной безопасности, в том числе, для лесных пожарных. Наибольший спрос на них зафиксирован в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском и Краснодарском крае. 

Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях для пожарных составляет 34 тысячи рублей, в то время как средние ожидания соискателей-пожарных – это 40-50 тысяч рублей. Треть резюме пожарных принадлежит соискателям 26-35 лет, еще две трети – тем, кто старше этого возраста. При этом конкуренция за место невысока на одну вакансию в среднем претендуют лишь три соискателя.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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