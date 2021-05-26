Большинство иркутян покупают машины за наличные

Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос «Как вы платили за автомобиль?». Подавляющее большинство иркутян –83% – покупали машину за наличные деньги. Доля безналичных способов оплаты составила всего 17%.

При этом 62% автомобилистов Иркутской области за наличные приобретали подержанные автомобили у частников, 16% – новые авто и 5% – «бэушки» у дилеров. Чаще всего безналичным способом жители области расплачивались за подержанные авто у частников – так делали 9% опрошенных, 6% покупали по безналу новые машины у дилеров и только 2% – машины с пробегом в автосалоне.

В среднем по стране 85% покупали машину за наличные деньги, 15% – безналичным способом оплаты. Крым возглавил рейтинг регионов России, где чаще всего расплачиваются наличными за машины. На полуострове 93% автолюбителей выбрали такой способ оплаты. Забайкальский край, Алтайский край, Курганская и Воронежская области также вошли в топ-5 регионов с высокой долей оплаты наличными. В этих регионах при покупке авто 90% рассчитывались «живыми» деньгами.

Чаще всего в стране безналичным способом платят за машины в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Нижегородской и Тюменской областях. В этих регионах более 20% автолюбителей приобретали авто по безналу.

«Покупателю выгодно оплачивать машину картой, потому что такой платеж пройдет через банк и будет являться подтверждением факта оплаты. А вот продавцу, наоборот, это не выгодно. Причем если продавец является частным лицом, владеющим машиной менее трех лет, он должен будет заплатить налог на доходы. А у дилеров безналичный способ оплаты отнимает выручку, так как банковская комиссия составляет для них 1-1,5% от платежа. При этом описанные проблемы возникают, если все участники сделки являются законопослушными. А если хотя бы один из них «оптимизирует налоги», то оплата наличными позволит ему избежать еще большего количества проблем», – рассказывает аналитик Дрома Игорь Олейников.

Всероссийский опрос проводился с 11 по 21 мая 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 11 314 человек.