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Большинство иркутян покупают машины за наличные

Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос «Как вы платили за автомобиль?»Подавляющее большинство иркутян –83– покупали машину за наличные деньгиДоля безналичных способов оплаты составила всего 17%.  

При этом 62% автомобилистов Иркутской области за наличные приобретали подержанные автомобили у частников16– новые авто и 5% – «бэушки» у дилеровЧаще всего безналичным способом жители области расплачивались за подержанные авто у частников – так делали 9% опрошенных6покупали по безналу новые машины у дилеров и только 2– машины с пробегом в автосалоне. 

В среднем по стране 85% покупали машину за наличные деньги, 15% – безналичным способом оплатыКрым возглавил рейтинг регионов Россиигде чаще всего расплачиваются наличными за машиныНа полуострове 93% автолюбителей выбрали такой способ оплаты. Забайкальский крайАлтайский крайКурганская и Воронежская области также вошли в топ-5 регионов с высокой долей оплаты наличнымиВ этих регионах при покупке авто 90% рассчитывались «живыми» деньгами.      

Чаще всего в стране безналичным способом платят за машины в МосквеСанкт-ПетербургеПермском краеНижегородской и Тюменской областяхВ этих регионах более 20% автолюбителей приобретали авто по безналу 

«Покупателю выгодно оплачивать машину картой, потому что такой платеж пройдет через банк и будет являться подтверждением факта оплаты. А вот продавцунаоборотэто не выгодноПричем если продавец является частным лицомвладеющим машиной менее трех летон должен будет заплатить налог на доходыА у дилеров безналичный способ оплаты отнимает выручкутак как банковская комиссия составляет для них 1-1,5% от платежаПри этом описанные проблемы возникаютесли все участники сделки являются законопослушнымиА если хотя бы один из них «оптимизирует налоги»то оплата наличными позволит ему избежать еще большего количества проблем», – рассказывает аналитик Дрома Игорь Олейников 

Всероссийский опрос проводился с 11 по 21 мая 2021 года среди пользователей сайта ДромВ нем приняло участие 11 314 человек 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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