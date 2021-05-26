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117 иркутян заразились коронавирусом за прошедшие сутки

Число зараженных с начала пандемии перешло отметку в 69 тыс. случаев.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 69 428 человек.

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За последние сутки COVID-19 заболели 117 людей, выздоровели – 169, умерли – 6.

В больницах области остаются 5 099 человека.

В Иркутской области не фиксируется рост больных ковидом, при этом в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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