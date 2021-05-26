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Мэр Саянска за 2020 год увеличил доходы почти в 2 раза – до 4,4 млн рублей

Мэр города Саянска Иркутской области за 2020 год увеличил доходы почти в 2 раза – до 4,4 млн рублей. В 2019-м ему удалось заработать 2,3 млн рублей, следует из документации, опубликованной на сайте местной администрации.

У Боровского во владении семь объектов недвижимости – земельный участок площадью 1,8 тысячи квадратных метров под нежилое помещение, земля под строительство предприятия и общественное питание площадью 7 квадратов, земля под гараж, гараж и три нежилых помещения площадями от 546,8 до 1,3 тысячи квадратов.

Глава города также имеет два автомобиля – Lexus NX 200 и Toyota Land Cruiser.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год":
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