ВТБ на 40% нарастил выдачу кредитов в Иркутской области

В первом квартале 2021 года ВТБ предоставил частным клиентам Иркутской области заемных средств на сумму 9,9 млрд рублей, что на 42% больше, чем за первые три месяца 2020 года. Портфель кредитов населению банка в регионе за этот период вырос на 5% и превысил 70 млрд рублей, сообщают в банке.

На фоне роста потребительской активности большим спросом среди заемщиков пользуются кредиты наличными: объем выдач с января по март увеличился на две трети по отношению к началу года и составил 6,8 млрд рублей.

Объем продаж жилищных кредитов за отчетный период по сравнению с первыми месяцами 2020 года вырос на 10% и достиг 2,9 млрд рублей. В 1 квартале жители Приангарья оформили в ВТБ 1,3 тысячи кредитов на покупку недвижимости. Сохранению спроса на ипотеку, как и в прошлом году, способствуют такие факторы, как программа господдержки, комфортные ставки по кредитам и рефинансированию, цифровизация процесса подачи документов и одобрения ипотечных заявок.

В том числе, заемщики пользовались возможностью снижения ставок по программам рефинансирования: за 1 квартал 2021 года 680 семей области снизили свою платежную нагрузку. Общая сумма кредитов с пониженной ставкой составила 1,3 млрд рублей. Еще 150 семей оформили в ВТБ льготные кредиты на сумму свыше 400 млн рублей на покупку жилья в регионе в рамках программ «Ипотека с господдержкой 2020» и «Семейная ипотека» со ставкой 5% годовых.

Портфель привлеченных средств населения ВТБ в Иркутской области увеличился до 78,9 млрд рублей. Объем средств физлиц, размещенных в инвестиционные продукты, в первом квартале увеличился к началу года на 17%, до 25 млрд рублей.

«Мы продолжаем совершенствовать условия обслуживания для розничных заемщиков: на фоне повышения ставок по стандартным программам отдельных банков, ВТБ в мае снизил ставки в рамках льготной госпрограммы и для отдельных категорий ипотечных заемщиков. Развитие цифровых сервисов способствует тому, что все больше наших клиентов обращается в банк через цифровые каналы. Все это вместе с ростом спроса населения на товары и услуги, отложенного из-за пандемии, ведет к увеличению объемов кредитования. Мы продолжим развитие по стратегическим направлениям качества обслуживания и переводу услуг в онлайн», – отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.