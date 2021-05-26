Строительные материалы в Иркутской области подорожали на 3%

Уровень цен в производственной сфере во многом зависит от стоимости используемого сырья и материалов, сообщает Иркутскстат.

За 4 месяца (в сравнении с декабрем 2020г.) цены выросли в среднем на 1%, за год (по отношению к апрелю 2020-го) – на 3%.

При общем относительно небольшом подорожании зафиксирован заметный рост цен на отдельные материалы. Профили незамкнутые из нелегированной стали за месяц стали дороже на 9%, радиаторы, арматура, песчано-гравийные смеси – на 5-7%. В меньшей степени подорожали лакокрасочные материалы (на 3%), лесоматериалы, цемент, бетон, пластмассовые дверные блоки (на 2%), дизельное топливо и стальные водогазопроводные трубы (на 1%).

В то же время наблюдается снижение цен на битум (на 10%) и электроэнергию на (3%).

С начала года заметно подорожали оконные пластмассовые блоки (на 16%), а также металлические изделия: арматура, незамкнутые профили из нелегированной стали, стальные водогазопроводные трубы (на 16-24%).

Изменение цен на стройматериалы зависит от конъюнктуры рынка, сезонного фактора, посреднических и транспортных расходов.