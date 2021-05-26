Банк «Приморье» повысил ставки по двум вкладам

Банк «Приморье» повысил ставки по вкладам «Максимальный» и «Мультивалютный+», в том числе и при открытии этих депозитов онлайн. Увеличение составило 0,25 процентных пункта.

По вкладу «Максимальный» ставка при открытии онлайн (через Мобильное приложение или интернет-банк ) составляет 5,5%, при открытии в офисе — 5,25% годовых*. По такой же ставке в рублях можно разместить и вклад «Мультивалютный+«**.

— Вклады остаются одними из самых востребованных продуктов Банка, — комментирует заместитель Председателя правления — директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина. — Нашим клиентам мы предлагаем различные варианты управления сбережениями, а по двум популярным вкладам мы дополнительно повышаем доходность. Наиболее высокая процентная ставка — при открытии вклада «Максимальный» онлайн: оформляя этот депозит на срок 385 дней через Мобильное приложение, можно зафиксировать ставку 5,5% годовых в рублях.

Напомним, что при открытии нового или пролонгации существующего вклада «Максимальный» действуют следующие сроки пополнения:

для вкладов, открытых на срок 31 день и 91 день, пополнение возможно в течение всего срока вклада;

для вкладов, открытых на срок 181 день и 385 дней, пополнение возможно в течение всего срока вклада, кроме последних 30 дней.

Вклад «Максимальный» можно открыть сроком на 31, 91, 181, 385 дней в рублях, долларах, евро и юанях. Открыть его можно как в офисах Банка, так и через Мобильное приложение или Интернет-банк . Способ выплаты процентов: по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов; ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту Банка «Приморье». Для вклада «Максимальный» предусмотрена автоматическая пролонгация, также возможность льготного досрочного расторжения.

Вклад «Мультивалютный», ставка по которому также повышена — до 5,25% годовых в рублях — подходит тем, кто управляет корзиной валют. Открыть его можно сразу в четырех валютах: рубли, доллары, евро и юани и конвертировать валюты самостоятельно внутри вклада. Пополнение данного вклада возможно в течение первых 60 дней, срок вклада — 181 и 385 дней. Минимальная сумма для открытия вклада — 100 000 рублей в сумме на все счета в совокупности. Способ выплаты процентов: ежемесячная капитализация процентов либо выплата на счет.

Пополнять вклады можно как безналичным способом (через Мобильное приложение), так и наличными денежными средствами в кассах Банка, в платежных терминалах при помощи пластиковой карты.

Подробную информацию по этому и другим вкладам можно посмотреть на сайте Банка, в офисах Банка или уточнить у специалистов Контакт-центра по бесплатному номеру 8 800 200 20 86.

* Ставка 5,5% годовых доступна при открытии вклада «Максимальный» онлайн через Мобильное приложение Банк «Приморье» на срок 385 дней, 5,25% годовых — при открытии вклада в офисе на срок 385 дней.

* Ставка 5,25% доступна при открытии вклада «Мультивалютный +" на срок 385 дней.