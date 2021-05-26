ВТБ прогнозирует приток средств на рублевые вклады во втором полугодии

Общий объём сбережений россиян, за исключением счетов эскроу, по итогам первого полугодия 2021г. останется на уровне начала года и составит порядка 33 трлн рублей. Этому будут способствовать два разнонаправленных фактора, считает Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ:

– С одной стороны, рост расходов населения в отпускной сезон мая-июня приведет к снижению средств на рублевых счетах на 2,5%-2,6%. С другой стороны, рост ставок по рублевым инструментам вслед за увеличением ключевой ставки позволяет ожидать приток в рублевые депозиты за 1-е полугодие порядка 450-460 млрд рублей — таким образом, портфель рублевых вкладов по рынку вырастет за этот период на 2,7-2,8%. Сохранение низких ставок по валютным вкладам будет поддерживать тенденцию дедолларизации срочных портфелей, которые потеряют с начала года по июль приблизительно 3,5%-3,6% своей стоимости.

При этом за первое полугодие 2021г. доля средств клиентов во вкладах на короткие сроки сократится примерно на 5 п.п. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Клиенты в целом начали возвращаться к практике относительно долгосрочных вложений, и мы ожидаем, что рублевые депозиты сроком свыше 1 года вырастут за первое полугодие на 400 млрд и более. Это позволит увеличить долю рублевых средств на длинные сроки на 4,5-5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, по итогам первого полугодия мы ожидаем заметный рост портфеля накопительных счетов и, соответственно, повышение их доли относительно классических депозитов. ВТБ с начала года увеличил портфель накопительных счетов на 35%, а средний чек по накопительному счету «Копилка» вырос на 8%. Тренд на увеличение доли средств до востребования в портфеле классических сбережений продолжается уже несколько лет и ускорился во время пандемии, так как в период нестабильности вкладчики предпочитали держать деньги «под рукой». Росту портфеля накопительных счетов способствуют также выгодные процентные ставки, сопоставимые с доходностью по классическим депозитам и более быстро реагирующие на сигналы со стороны регулятора в виде повышения ключевой ставки. Например, в мае мы повысили начальную ставку по первому накопительному счету «Копилка» до 5% — эта доходность соответствует рыночной доходности по вкладам

Во втором полугодии повышение процентов по вкладам и вероятное завершение ипотечной госпрограммы может поддержать спрос на долгосрочные вклады. Традиционно летние месяцы характеризуются низкой деловой активностью на рынке привлечения средств физлиц, плюс ожидаемый сезон отпусков будут способствовать повышению доли средств на текущее потребление. С другой стороны, ряд факторов будет поддерживать спрос населения на сберегательные продукты. В первую очередь, это повышение ставок по вкладам и накопительным счетам вслед за ключевой ставкой ЦБ, что положительно повлияет на привлекательность сберегательных продуктов. Кроме того, позитивно на привлечении классических сбережений скажется улучшение динамики доходов населения на фоне восстановления экономики, а также возврат выведенной из банков наличности обратно на счета.