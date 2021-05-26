Банк «Открытие» поддержал Костромской экономический форум

Банк «Открытие» выступил партнером ежегодного регионального экономического форума в Костроме. Инициатор события — правительство Костромской области.

В программе форума бизнес-тренинги, экспертные сессии, дискуссионные площадки, круглые столы и прямые линии по актуальным для регионального бизнеса вопросам. Управляющий банком «Открытие» в Костроме Александр Веселов выступит спикером круглого стола «Цифровая трансформация банковских услуг. Экономия ресурсов и новые возможности для бизнеса», а так же расскажет предпринимателям про эволюцию цифрового взаимодействия банков и бизнеса.

По мнению Александра Веселова, сегодня цифровое взаимодействие банков и бизнеса — это не только удобный интернет-банк и мобильное приложение, но и возможность интегрировать сервисы банка во внутренние системы бизнеса, бесшовный доступ к небанковским сервисам партнеров, а также порталы и сообщества для обучения <

«Банк „Открытие“ за три года почти с нуля выстроил работу с малым и средним бизнесом, до 2018 года банк фактически не кредитовал МСБ. Команда выстраивала работу в новом сегменте и это было большим вызовом. Спустя 3 года- нам есть чем гордиться, в том числе и в части дистанционных сервисов для бизнеса. Так, например, мы вышли на уровень проникновения мобильного приложения для предпринимателей в 40%, что выше среднего показателя по рынку. Мы с уверенностью строим свой бренд „банк для бизнеса“. Я благодарю каждого предпринимателя, который в свое время поверил в наш проект и оставался с банком, несмотря на турбулентность 2020 года. Предприниматели героически пережили коронакризис. Я не знаю ни одного нашего клиента- предпринимателя, который бы сдался. Показательно, что сейчас для предпринимателей актуальны кредитные продукты, которые смогут способствовать росту их бизнеса. То есть, бизнес в регионе намерен расти, несмотря на все трудности», — отметил Александр Веселов, управляющий банка «Открытие» в Костроме.