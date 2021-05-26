ВТБ снижает ставки по ипотеке при переходе на зарплатный проект

Банк улучшает условия по ипотечным программам для клиентов, которые планируют перейти на зарплатное обслуживание в ВТБ. Ставка для них снижается на 0,5 п.п. от базовых условий, до 7,9% годовых. При использовании электронных сервисов для оформления сделки ставка для них будет еще ниже – 7,6% годовых, сообщают в пресс-службе банка.

Для того чтобы воспользоваться новыми условиями, необходимо заключить ипотечный договор и в течение трех месяцев после этого перевести зарплату в ВТБ. Чтобы снизить ставку до 7,6% годовых, необходимо воспользоваться сервисами электронной регистрации залога в Росреестре и Сервисом безопасных расчетов (СБР).

«Как правило, для снижения ставки банки просят клиентов несколько месяцев получать зарплату на свои карты. Мы решили изменить этот подход, чтобы упростить процесс покупки квартиры и сделать ипотеку доступнее и для тех граждан, которые только планируют перейти на зарплатное обслуживание в ВТБ. Для них мы теперь предлагаем одну из самых выгодных ставок на рынке – от 7,6%. При этом кредитное решение клиента действует четыре месяца. Это позволит спокойно подобрать квартиру и не беспокоиться об изменении ставки. В совокупности с передовыми технологиями по цифровизации ипотечных сделок такая услуга может быть востребована тысячами новых клиентов», – комментирует Михаил Сероштан, вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ.

Ранее в мае ВТБ снизил ставки по ипотеке с господдержкой и ставки для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов Группы ВТБ. Для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка установлена на уровне 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составляет 5,8 и 5,9% соответственно.

Электронную регистрацию залога в Россреестре, Сервис безопасных расчетов и «Экспресс-проект» предоставляет экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект Группы ВТБ). Электронная регистрация и СБР позволяют провести сделку с недвижимостью быстро и в режиме онлайн. Сервисы являются платными, стоимость зависит от региона проведения сделки. Предложение для клиентов, желающих перейти на зарплатный проект в ВТБ, действует при оформлении заявки на ипотеку до 31 июля 2021 г.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования в России. По итогам четырех месяцев этого года банк нарастил выдачу ипотеки на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем продаж вырос до 314 млрд рублей. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 г. банк планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента.