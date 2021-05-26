«На месте властей я бы не рисковала». Иркутяне – о принудительной вакцинации

Власти Якутии обязали работодателей вакцинировать всех сотрудников от COVID-19. Хотя в Иркутской области пока таких распоряжений не принято, мы узнали, как иркутяне относятся к принудительной вакцинации, требуют ли её от своих сотрудников и почему не ставят прививки?

«Главное – стимул, а не принуждение»

Яна Варшавская, бизнес-тренер:

– Я не вакцинировалась, так как у меня ещё высокий уровень антител после перенесённого в ноябре ковида. Как только антитела снизятся, я пойду и сделаю прививку. Какую именно, пока не знаю, собираю информацию у медиков.

В тех компаниях, с которыми я работаю как фрилансер, строго вакцинацию не требуют, но горячо рекомендуют.

Принудительная вакцинация – это сложный вопрос. Видно, что по стране вакцинация немного провалена – власти явно рассчитывали на другие показатели. И я бы, как руководитель, пошла на стимулирование, а не на принудиловку. Например, введите единовременный набор продуктов для пенсионеров или посещение бесплатных культурных мероприятий для привившихся и т.д. Главное – стимул, а не принуждение. Хотя наши азиатские соседи очень дисциплинированны, как руководство сказало – так и сделали, но на месте властей Иркутской области я бы не рисковала с принудительной вакцинацией.

«Наш банк не требует обязательной вакцинации»

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области:

– Наш банк не требует обязательной вакцинации от коронавируса. Лично я плохо отношусь к принудительной вакцинации. Во-первых, процент заболевших COVID-19 после вакцинации чуть меньше, чем у непривитых. Тогда какой смысл в прививке? Во-вторых, я считаю, что каждый человек должен иметь право выбора. Я сам не вакцинировался от COVID-19, я вообще никогда не вакцинировался.

«Вакцинироваться необходимо, но принудительных и стимулирующих мер ‘Слата’ принимать не будет»

Яна Абалымова, руководитель Департамента по связям с общественностью ТС «Слата»:

– У нас организовано добровольное вакцинирование. Задача компании – предоставить возможность поставить прививку всем – от линейного персонала до топ-менеджеров. Сейчас мы сотрудничаем с поликлиниками, которые будут проводить вакцинацию в два этапа, она будет организована прямо в офисах компании.

В эту пятницу пройдет вакцинация офисных сотрудников, на текущий момент около 15% из них изъявили добровольное желание. Дальше будем предлагать линейному персоналу. Наша позиция – вакцинироваться необходимо, но принудительных и дополнительных стимулирующих мер компания принимать не будет.

«Собственник компании привился одним из первых и чувствует себя прекрасно»

Елена Ланцова, руководитель «РАФТ ЛИЗИНГ»:

– В компании «РАФТ ЛИЗИНГ» вакцинированы 10% сотрудников. Еще 40% переболели Covid-19 и являются носителями антител. Собственник компании привился от Covid-19 самым первым в коллективе. Чувствует себя прекрасно после вакцинации. Личным примером продемонстрировал важность этого.

Никаких обязательных требований к вакцинации сотрудников в компании нет. В РАФТ ЛИЗИНГе успешно выстроена удаленная работа без потерь эффективности. Если сотрудник заболевает, он уходит на карантин и работает удаленно. У нас внедрен электронный документооборот с партнерами и клиентами, программы онлайн-взаимодействия персонала.

Мы не сторонники принудительной вакцинации. Считаем, что это очень личный вопрос. Но опрос персонала компании показал, что бОльшая часть сотрудников намерены поставить прививку от Covid-19 этим летом.

«Ограничение прав личности ради блага общества порождает у власти соблазны для ограничений в других сферах»

Сергей Малых, финансист, директор ООО «Центум», официальный партнер в Иркутске инвестиционной группы «Атон»:

– Я не ставил вакцину, не любитель лишнего вмешательства в иммунитет организма, но всё равно задумываюсь. К принудительной вакцинации отношусь отрицательно. Считаю, каждый сам ответственен за свое здоровье и сам должен принимать решение – вакцинироваться или нет. Ограничение прав личности ради блага общества ни к чему хорошему не приводит, а порождает у власти соблазны для ограничений в других сферах.

«Мне непонятно, насколько наши вакцины котируются в развитых странах»

Александр Откидач, предприниматель, общественный деятель:

– Я не вакцинировался, и в моей компании никто в этом не был замечен. В целом, считаю, что это дело каждого. Никого из своих сотрудников я принуждать не собираюсь. Считаю, что, во-первых, это личный выбор и здоровье каждого. А во-вторых, у человека должен быть выбор вакцины не только российского производства, но и мировых аналогов.

При этом должна быть прозрачной вся документация, что мы колем, в каком объёме и кто отвечает за последствия. Кроме того, мне не совсем понятен вопрос, насколько наши вакцины котируются в большинстве развитых стран. Или придётся ставить все виды прививок, чтобы жить как раньше и позволить себе путешествовать? В целом считаю, что пока рано говорить о принудиловке. Хотя понимаю, что если обяжут, то придётся подчиниться.

«Государство должно решать задачу вакцинации с помощью пропаганды, а не делать крайним работодателя»

Алексей Черкашин, генеральный директор иркутского юридического бюро «ВС Консалт» :

– Мы не вакцинировались, вся семья болела, поэтому не вижу пока повода для вакцинации. У нас в компании не требуют вакцинации. Это личное дело каждого, а не меня как работодателя. К принудительной вакцинации отношусь положительно. От ветрянки всех прививают и это правильно. Но по COVID-19 пока мало исследований, все делается впопыхах, поэтому отношусь настороженно.

Вакцинация – задача государства. И оно должно решать ее методами государственного масштаба. В первую очередь, с помощью пропаганды, а не делать крайним работодателя, наказывая его только потому, что его проще наказать.