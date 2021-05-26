РСХБ-Страхование жизни получило премию Tagline Awards

ООО «РСХБ-Страхование жизни» (www.rshbins-life.ru) получило серебряную награду премии Tagline Awards 2020-2021 в номинации «Лучший сайт финансовой компании». Tagline Awards — высшая российская премия в области интерактивных проектов и достижений в digital-сфере.

Новый сайт ООО «РСХБ-Страхование жизни» (www.rshbins-life.ru) был разработан в партнерстве с агентством Взлет.Медиа в 2020 году. Основными результатами проекта за полгода с момента запуска стали: рост количества посетителей сайта на 38%, увеличение более чем в 2 раза количества показов и более чем в 1,5 раза количества переходов на сайт из поисковых систем Яндекс и Google.

На сайте размещена информация о личном страховании и страховании жизни как инструменте персонального финансового планирования и соответствующие программы от РСХБ-Страхование жизни. Новый сайт делает возможным легкий подбор продуктов под нужды клиента и онлайн продажи полисов, а также упрощает поиск нужной информации для клиента.

«Сайт в новом дизайне – это еще один эффективный инструмент предоставления клиентам информации об альтернативных инструментах накопления и преумножения средств, об их особенностях и преимуществах. Также сайт позволяет клиентам оформлять полисы страхования в режиме онлайн. РСХБ-Страхование жизни в 2020 году развивало коммуникации с клиентами в том числе через цифровые каналы, и проект по обновлению сайта компании не только позволил клиентам упростить взаимодействие с компанией, но и получил признание сообщества специалистов в цифровых коммуникациях», – отметил генеральный директор ООО «РСХБ-Страхование жизни» Андрей Чуйко.

Премия Tagline Awards присуждается в 150 номинациях, охватывающих основные digital-направления. В жюри Tagline Awards входят авторитетные креативные и арт-директора, директора по маркетингу и коммуникациям крупнейших компаний, специалисты по performance-маркетингу, разработке и другим digital-дисциплинам.