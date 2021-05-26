Россельхозбанк заключил соглашение о сотрудничестве с Агробанком Республики Узбекистан

Россельхозбанк и Агробанк подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает активное взаимодействие по линии экспорта сельхозтоваров между Россией и Узбекистаном, торгового финансирования и межбанковского сотрудничества. Соглашение подписано Первым заместителем Председателя Правления Россельхозбанка Кириллом Лёвиным и Заместителем Председателя Правления Агробанка Эркином Кахоровым.

Соглашение направлено на установление долгосрочных партнерских отношений, способствующих реализации совместных проектов, направленных на поддержку экспорта продукции АПК и иных отраслей экономики РФ и Республики Узбекистан, а также на оказание всесторонней помощи и обмен опытом по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны нацелены активно взаимодействовать по линии торгового финансирования, межбанковского сотрудничества, открытия корреспондентских счетов для проведения денежных переводов и операций между резидентами России и Узбекистана, конверсионных и деривативных операций в рамках торговой платформы NTPRo, развития взаимовыгодного сотрудничества по внедрению новых банковских технологий.

«Экспорт сельхозпродукции входит в ТОП-3 товарных групп, поставляемых между Россией и Узбекистаном. Мы считаем важным обеспечить стабильность и финансовую основу для обеспечения экспортных операций. В связи с этим мы договорились с Агробанком о финансировании экспортных сделок из России в Узбекистан в рамках лимита, установленного на Агробанк через продукты торгового финансирования, где Агробанк будет являться банком-эмитентом по аккредитивам и гарантиям, которые РСХБ будет подтверждать и предоставлять постфинансирование/дисконтирование», - отметил Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

Стороны также подтвердили заинтересованность в реализации аналогичных сделок в целях поддержки экспорта из Республики Узбекистан (финансирование поставок текстильной промышленности, продовольствия и химической промышленности).

«Экспортный потенциал АПК страны, как один из ключевых отраслей экономики республики, является очевидным с учетом возрастающего спроса на сельхозпродукцию, в том числе в Российской Федерации. Наши страны имеют позитивный тренд взаимного товарооборота, требующий поддержки возрастающих темпов финансовых операций между контрагентами, на который и нацелено сегодняшнее соглашение между нашими банками. В рамках данного соглашения мы, совместно с Россельхозбанком, ожидаем обеспечить финансовую поддержку экспортных операций между нашими клиентами. Также, данное соглашение задает начало активному взаимодействию в проведении операций на рынках капитала. Кроме этого, хотелось бы отметить, что мы рассматриваем Россельхозбанк в качестве стратегического партнера, с которым ожидаем активно взаимодействовать в рамках мер по цифровой трансформации наших банков» - отмечает Эркин Кахоров - Заместитель Председателя Правления АКБ «Агробанк».

Еще одним важным направлением сотрудничества станет обмен опытом и знаниями между банками путем организации семинаров, конференций, бизнес-форумов и прочих мероприятий. В декабре 2020 года и январе 2021 года Россельхозбанк уже провел для Агробанка обучающие конференции «Поддержка экспорта для АПК», «Цифровая экосистема, платформа «Своё фермерство» и «Школа фермера».