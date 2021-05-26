Повышение уровня воды выше критической отметки ожидается на реке Бирюсе в Приангарье

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте сообщило, что на реке Бирюсе в Приангарье планируется повышение уровня воды выше критической отметки.

«27 мая на реке Бирюсе у города Бирюсинска ожидается повышение уровня воды до отметок 360-410 см при критической отметке 400 см. В настоящее время уровень воды в районе Бирюсинска составляет 336 см», – говорится в сообщении.

28 мая на реке Бирюсе у поселка Шиткино ожидается повышение уровня воды до отметок 540-590 см при критической отметке 570 см. Уровень воды в районе Шиткино составляет сейчас 436 см.

Главам администраций рекомендовано организовать оповещение населения о складывающейся гидрологической обстановке. В связи с прогнозом уточнение информации об изменениях уровней воды проводится гидропостами в двухчасовом режиме.