«Газпром нефть» зарегистрировала первую в России блокчейн-платформу для оплаты авиазаправки

Регистрация платформы, интегрированной с платежными сервисами Райффайзенбанка, открывает потенциал к масштабированию для всей отрасли

«Газпром нефть» зарегистрировала собственную блокчейн-платформу Smart Fuel в реестре российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Платформа Smart Fuel — первая в России цифровая система, позволяющая моментально оплачивать заправку самолетов «в крыло». Благодаря запуску блокчейн-платформы время взаиморасчета между топливным оператором и авиакомпанией сократилось с 4–5 дней до 15 секунд. Используя платформу Smart Fuel, Райффайзенбанк обеспечивает полную автоматизацию расчетов между оператором авиатопливного бизнеса «Газпромнефть-Аэро» и авиакомпаниями в режиме реального времени 24×7.

При использовании Smart Fuel запрос топлива, оплата и обмен отчетными документами происходят в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. Благодаря технологии блокчейн данные о сделках гарантированно сохраняются в системе и доступны всем участникам процесса. Блокчейн-платформа интегрирована с платежными сервисами Райффайзенбанка и ERP-системой авиакомпании. Информация из системы Smart Fuel интегрируется в электронное полетное задание авиакомпании и в цифровую систему учета авиатоплива на топливозаправщиках — это позволяет полностью автоматизировать процесс заправки и обмена данными.

Владимир Егоров, генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» : «Успешное прохождение регистрации в Минцифре означает признание нашей разработки на государственном уровне и среди отраслевых экспертов. Цифровая система Smart Fuel максимально упрощает работу нашим партнерам и повышает финансовую безопасность взаиморасчетов. Наше решение позволяет учесть все потребности авиакомпаний, снизить импортозависимость от иностранных сервисов и имеет высокий потенциал к масштабированию для авиационной отрасли. Smart Fuel — это удобный продукт, который мы готовы предложить всем участникам рынка».

«Мы рады, что интеграционное решение, реализованное совместно с нашими экспертами, позволяет „Газпром нефти“ эффективно производить взаиморасчеты с авиакомпаниями, — прокомментировал Дмитрий Средин, управляющий директор, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка. — Мы готовы всесторонне поддерживать наших клиентов в реализации проектов по автоматизации, которые не только повышают эффективность бизнес-процессов , но и меняют ландшафт всего рынка».

Платформа Smart Fuel прошла успешное тестирование в международном аэропорту Мурманска. За время использования программного комплекса было заправлено свыше 100 рейсов авиакомпаний Smartavia. До конца 2021 года планируется расширение применения блокчейн-платформы Smart Fuel в других российских аэропортах, где действуют топливозаправочные комплексы «Газпром нефти».