Новости

«Газпром нефть» зарегистрировала первую в России блокчейн-платформу для оплаты авиазаправки

Регистрация платформы, интегрированной с платежными сервисами Райффайзенбанка, открывает потенциал к масштабированию для всей отрасли

«Газпром нефть» зарегистрировала собственную блокчейн-платформу Smart Fuel в реестре российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Платформа Smart Fuel — первая в России цифровая система, позволяющая моментально оплачивать заправку самолетов «в крыло». Благодаря запуску блокчейн-платформы время взаиморасчета между топливным оператором и авиакомпанией сократилось с 4–5 дней до 15 секунд. Используя платформу Smart Fuel, Райффайзенбанк обеспечивает полную автоматизацию расчетов между оператором авиатопливного бизнеса «Газпромнефть-Аэро» и авиакомпаниями в режиме реального времени 24×7.

При использовании Smart Fuel запрос топлива, оплата и обмен отчетными документами происходят в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. Благодаря технологии блокчейн данные о сделках гарантированно сохраняются в системе и доступны всем участникам процесса. Блокчейн-платформа интегрирована с платежными сервисами Райффайзенбанка и ERP-системой авиакомпании. Информация из системы Smart Fuel интегрируется в электронное полетное задание авиакомпании и в цифровую систему учета авиатоплива на топливозаправщиках — это позволяет полностью автоматизировать процесс заправки и обмена данными.

Владимир Егоров, генеральный директор «Газпромнефть-Аэро»: «Успешное прохождение регистрации в Минцифре означает признание нашей разработки на государственном уровне и среди отраслевых экспертов. Цифровая система Smart Fuel максимально упрощает работу нашим партнерам и повышает финансовую безопасность взаиморасчетов. Наше решение позволяет учесть все потребности авиакомпаний, снизить импортозависимость от иностранных сервисов и имеет высокий потенциал к масштабированию для авиационной отрасли. Smart Fuel — это удобный продукт, который мы готовы предложить всем участникам рынка».

Читайте также:

«На месте властей я бы не рисковала». Иркутяне – о принудительной вакцинации
26 мая 2021
117 иркутян заразились коронавирусом за прошедшие сутки
26 мая 2021

«Мы рады, что интеграционное решение, реализованное совместно с нашими экспертами, позволяет „Газпром нефти“ эффективно производить взаиморасчеты с авиакомпаниями, — прокомментировал Дмитрий Средин, управляющий директор, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка. — Мы готовы всесторонне поддерживать наших клиентов в реализации проектов по автоматизации, которые не только повышают эффективность бизнес-процессов, но и меняют ландшафт всего рынка».

Платформа Smart Fuel прошла успешное тестирование в международном аэропорту Мурманска. За время использования программного комплекса было заправлено свыше 100 рейсов авиакомпаний Smartavia. До конца 2021 года планируется расширение применения блокчейн-платформы Smart Fuel в других российских аэропортах, где действуют топливозаправочные комплексы «Газпром нефти».

«Газпромнефть-Аэро» занимает лидирующие позиции на авиатопливном рынке России по объему розничной реализации. Клиентами компании являются свыше 150 российских и иностранных авиаперевозчиков, среди которых Аэрофлот, Уральские авиалинии, S7, Роял флайт, Волга Днепр и другие.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3670)


Реклама на сайте

Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
Доходы мэра Братска за 2020 год упали на 103 тысячи – до 5,2 млн рублей
Мэр Саянска за 2020 год увеличил доходы почти в 2 раза – до 4,4 млн рублей
Жена сенатора от Приангарья Чернышева за 2020 год заработала в 2,7 раза больше супруга – 15 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании