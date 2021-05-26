Райффайзенбанк: майские праздники на треть дороже новогодних

В период с 1 по 11 мая клиенты Райффайзенбанка потратили на 33% больше, чем за новогодние каникулы, выяснили аналитики компании. При этом средние чеки по дням в мае и январе почти не различаются, однако весной? выросло общее количество транзакций. Клиенты значительно увеличили расходы на автомобили, товары для дома и денежные переводы. В мае они значительно чаще, чем в январе, покупали страховки и товары на распродажах, а также пользовались почтовой доставкой и приобретали билеты на железнодорожный и морской транспорт.

Как прошли майские и сколько они стоили

Майские праздники были на треть дороже новогодних каникул, показали данные Райффайзенбанка. Количество транзакций клиентов за первые 11 дней мая было на 35%, чем за аналогичный период января. Средние чеки почти не изменились, но трат за день в мае было значительно больше, чем в январе.

В каждый день во время майских праздников клиенты тратили больше, чем на Новый год — превышение составляло от 4% до 235% в зависимости от даты. Больше всего клиенты потратили 1, 7 и 8 мая.

«Потребительская активность клиентов постепенно восстанавливается — стало больше возможностей для путешествий и совершения покупок в оффлайн магазинах. Таким образом, реализуется отложенный спрос. При этом растет популярность цифровых способов платежа, карт с кэшбэком и онлайн-переводов . За последний год отношение к финансам изменилось: клиенты от 25 до 45 лет начали активно следить за своим бюджетом. А онлайн-платежи позволяют учитывать расходы в мобильном приложении, корректируя финансовое поведение», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.

Средние чеки в период майских и январских праздников были практически одинаковыми: одна покупка в мае обходилась в 1 — 1,2 тыс. рублей. Однако количество транзакций выросло почти на 36%, то есть покупки совершали значительно чаще.

Больше всего в майские праздники по сравнению с новогодними выросли расходы в категориях «автомобили», «товары для дома», «денежные переводы» и «билеты на железнодорожный и морской транспорт». При этом снизились траты на образование, спорт, программное обеспечение. Расходы на кино, музеи и концерты остались на уровне января.

Источник: данные Райффайзенбанка

Лидерами по числу транзакций стали несколько другие категории. Так клиенты более чем в два раза чаще покупали страховки, чаще пользовались почтовой доставкой и покупали товары на распродажах.