Молодежь изменила отношение к финансам и стала чаще следить за расходами

Большинство клиентов следят за бюджетом, при этом чем старше человек, тем активнее он это делает, показал опрос Райффайзенбанка. И хотя планирование не новая привычка, за последний год гораздо больше молодых людей стали следить за бюджетом — основная масса новичков приходится на людей от 26 до 45 лет. Мужчина чаще женщин ведут бюджет в деталях. При этом женщины значительно чаще записывают траты в блокнот или тетрадь, а мужчины предпочитают различные приложения.

Пол и возраст: как меняется отношение к личному бюджету

Большинство клиентов следят за своим бюджетом — 65% ведут его регулярно в деталях или по основным статьям расходов. Каждый пятый заявил, что держит расходы в голове, а еще 6% перестали следить за тратами.

Источник: данные Райффайзенбанка

Мужчины ведут учет расходов чаще женщин — в среднем 33% против 28% анализируют расходы подробно.

Источник: данные Райффайзенбанка

Отношение к тратам зависит и от возраста. Активнее всего за бюджетом следят клиенты старше 56 лет — здесь 36% респондентов ведут подробный учет, а 40% — в ключевых вопросах. Меньше всего внимания этому уделяют люди в возрасте 18–25 лет.

Инструменты планирования: что используют клиенты для учета расходов и доходов

Онлайн-банк стал самым популярным инструментом для ведения бюджета — более 30% опрошенных используют именно его. При этом люди до 35 лет ведут бюджет в специальных приложениях, а поколение старше 45 лет предпочитает классический блокнот. Среди женщин блокнот оказался гораздо популярнее, чем среди мужчин — 29% против 21% при выборе способа учета расходов.

«Учет расходов и доходов важен для рационального финансового поведения. Это позволяет формировать не только сбережения, но и ставить инвестиционные цели. От уровня доходов и расходов зависит то, какую сумму вы можете инвестировать за год, не рискуя подорвать бюджет, какие активы можете использовать для накоплений, или какую недвижимость в перспективе можете купить. В онлайн-банке можно легко увидеть, на что вы тратите, и при необходимости скорректировать расходы. Вы видите доступные активы, карты, текущие и накопительные счета, брокерский счет. Все это дает наиболее полную картину о состоянии и изменении личных финансов, и в конце концов позволяет принимать взвешенные решения», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.

Источник: данные Райффайзенбанка

Учет расходов для клиентов — это не новая привычка. 76% респондентов ведут бюджет уже больше года. Однако значимо большая доля новичков оказалась в группе 26–45 лет — 11–13% респондентов ведут бюджет меньше трех месяцев, а по 7% делают это всего 3–6 месяцев. Их отношение к личным финансам значительно изменилось за последний год, что может быть связано с карантином и его последствиями.

Источник: данные Райффайзенбанка

Ближний горизонт: на какой срок строят планы

Чаще всего клиенты планируют бюджет на короткий срок — почти половина респондентов определила горизонт планирования в один месяц. Каждый пятый строит планы на три месяца вперед. Чем моложе клиенты, тем меньше срок, на который они строят планы. В возрасте 18–25 лет 63% планируют на один месяц вперед или меньше. При этом подход мужчин и женщин здесь не различается.