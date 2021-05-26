Новости

Супруга мэра Саянска владеет 54 объектами недвижимости и в 2020-м заработала больше мужа

Читайте также:

Доход супруги мэра Братска за 2020 год вырос в 7,4 раза – до 1,5 млн рублей
26 мая 2021
Доходы мэра Братска за 2020 год упали на 103 тысячи – до 5,2 млн рублей
26 мая 2021

Супруга мэра города Саянска Иркутской области Олега Боровского является владелицей и совладелицей 54 объектов недвижимости и в 2020-м заработала больше мужа на 1,5 млн рублей, следует из документации, опубликованной на сайте местной администрации.

За период с 1 января до 31 декабря женщина задекларировала доход в 5,8 миллиона рублей, ее супруг – 4,3 млн. В списке недвижимости, которой владеет жена Боровского, есть земельные участки, квартира, жилой дом, нежилые и производственные помещения и другие объекты. В собственности женщины также два автомобиля Mercedes-Benz.

В целом за 2020 год доход супруги мэра Саянска упал на 1,3 млн рублей – за 2019 год она заработала 7,1 млн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год":
Все материалы сюжета (10)


Реклама на сайте

Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
Доходы мэра Братска за 2020 год упали на 103 тысячи – до 5,2 млн рублей
Мэр Саянска за 2020 год увеличил доходы почти в 2 раза – до 4,4 млн рублей
Жена сенатора от Приангарья Чернышева за 2020 год заработала в 2,7 раза больше супруга – 15 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании