Супруга мэра Саянска владеет 54 объектами недвижимости и в 2020-м заработала больше мужа

Супруга мэра города Саянска Иркутской области Олега Боровского является владелицей и совладелицей 54 объектов недвижимости и в 2020-м заработала больше мужа на 1,5 млн рублей, следует из документации, опубликованной на сайте местной администрации.

За период с 1 января до 31 декабря женщина задекларировала доход в 5,8 миллиона рублей, ее супруг – 4,3 млн. В списке недвижимости, которой владеет жена Боровского, есть земельные участки, квартира, жилой дом, нежилые и производственные помещения и другие объекты. В собственности женщины также два автомобиля Mercedes-Benz.

В целом за 2020 год доход супруги мэра Саянска упал на 1,3 млн рублей – за 2019 год она заработала 7,1 млн.